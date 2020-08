Parte il progetto del Comune dedicato ai diversamente abili “Teatro come risorsa sociale”

Trasformare l'esperienza teatrale in una risorsa sociale per i diversamente abili per la sfera intellettiva e relazionale. È questo l'obiettivo del progetto presentato dal Comune di Pescara, con l'assessore comunale Di Nisio in collaborazione con il consigliere Pignoli e la presidente della commissione politiche sociali Carota, che vedrà impegnati nel mese di agosto i ragazzi in un laboratorio di animazione teatrale.

Un percorso, come spiega l'assessore per sfruttare il linguaggio teatrale che promuove integrazione e salute, sollecitando il partecipante a sperimentare la propria originalità ed unicità.

