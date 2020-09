Arrivano i distributori di acqua microfiltrata nei palazzi comunali di Pescara

Da oggi i palazzi comunali di Pescara sono dotati di distributori di acqua microfiltrata. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco, aggiungendo che i cinque distributori sono collegati direttamente alla rete idrica cittadina: cinque saranno installati nella palazzina ex Inps, altri cinque a palazzo di città ed altri nei corridoi del comando della polizia municipale in via del Circuito.

L'operazione rientra nell'ambito del progetto #plastifree avviato da tempo dall'amministrazione comunale partito con la consegna delle borracce in acciaio ai dipendenti del Comune, oltre che agli assessori e consiglieri comunali. L'obiettivo è garantire massima attenzione ai temi ambientali e di sviluppo sostenibile, eliminado dove possibile l'uso della plastica monouso. Fondamentale anche la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

Conclusi gli interventi, invito tutti i consiglieri, assessori e dipendenti a non utilizzare più le bottigliette di plastica e piuttosto di usare ciascuno la propria borraccia personale. Ovviamente non è finita qui: ora proseguiremo con le altre azioni rallentate solo dall’emergenza Covid-10. Innanzitutto andremo a installare altri erogatori in tutti i plessi scolastici, anche in questo caso abbiamo già assunto accordi con i dirigenti scolastici per individuare i siti che andranno a ospitare i distributori di acqua, altra operazione temporaneamente ‘congelata’ dalla pandemia.

Poi procederemo con tutte le altre iniziative già previste nella delibera di giunta comunale, ovvero la riduzione dell’uso di prodotti ‘usa e getta’ come stoviglie in plastica e bicchieri in tutte le manifestazioni patrocinate dal Comune; l’attivazione nei confronti dei dipendenti comunali di una campagna di informazione specifica, anche con riferimento alle procedure di acquisto di beni, servizi e forniture