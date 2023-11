Opposizioni all'attacco sui disagi causati dalla pioggia: "Strade allagate e acqua nelle case popolari"

Tanti i disagi causati dalla pioggia che da ormai 24 ore sta colpendo la città e se le strade si sono allagate e nelle case popolari piove le responsabilità sono di chi la città la amministra. A sostenerlo sono i consiglieri comunali del partito democratico e il vicepresidente del consiglio comunale e candidato sindaco Domenico Pettinari che intervengono sui problemi che si stanno registrando.

Strade allagate, il Pd: "Il risultato dell'abbandono della giunta Masci, anche viale Marconi invasa dal'acqua"

È sulla questione manutenzione strade che intervengono i consiglieri comunali Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo. “Una quantità di acqua straordinaria ha aggravato la totale indifferenza della giunta Masci nei confronti della manutenzione delle strade pescaresi”, esordiscono. “Una giunta talmente presa dagli asfalti colorati e dai lavori pubblici peggiori della storia recente, come dimostra anche oggi viale Marconi allagato - sottolineano - da aver lasciato gli addetti comunali senza risorse, senza stanziamenti, senza il necessario supporto per far fronte a situazioni come quella di oggi”.

“Gran parte degli asfalti snobbati per quattro anni e iniziati disperatamente solo nelle ultime settimane si stanno sgretolando uno dopo l’altro. E non saranno neutrali, nel prossimo futuro, le spregiudicate operazioni di consumo di suolo firmate dal centrodestra in luoghi come via Fornace Bizzarri, via 8 Marzo, via Santina Campana, posti assolutamente sensibili sul piano del dissesto idrogeologico. Pescara – concludono - non merita di essere abbandonata e maltrattata così dai propri amministratori”.

La denuncia di Pettinari: "Piove nelle case popolari, è una cosa inaccettabile"

“Piove e a Pescara scatta l’emergenza. Non parliamo di bombe d’acqua o eventi catastrofici, basta una notte di pioggia per allagare strade, negozi e mandare la viabilità cittadina in tilt e addirittura far piovere dentro le case popolari”, denuncia invece Pettinari che rimarca come siano state “spese enormi risorse pubbliche per lavori che sono serviti a poco o niente. Ad aggravare il tutto c’è una scarsa, se non assente, manutenzione ordinaria dei tombini e delle strade”, chiosa.

“Solo qualche giorno fa ho denunciato pubblicamente la presenza di fogliame e sporcizia che intasa le vie di scarico della città, ovviamente denunce inascoltate da chi con arroganza è alla guida dell’amministrazione comunale”. Pettinari fa quindi sapere di aver fatto dei sopralluoghi in città perché chiamato da diversi cittadini. Sopralluoghi fatti anche nelle case popolari dove, denuncia, “piove dai tetti. Se Il Comune e la Regione Abruzzo a trazione centrodestra non sono in grado di fare manutenzione alle strutture pubbliche lo ammettano e prendano atto del fallimento su tutta la linea. In via Rigopiano, in modo particolare, gli impianti elettrici sono andati in tilt, alcune prese sono fuori uso e qualcuno vede l’acqua scorrere dai lampadari. Una situazione inaccettabile”, incalza.

“È indispensabile che si eseguano le manutenzioni ordinarie, soprattutto alla luce dell’annoso problema degli allagamenti dovuti probabilmente a un impianto fognario inadeguato e sul quale sono stati attuati lavori inefficienti. Pescara ha realmente bisogno di chi si prenda cura di lei, e i cittadini che la abitano meritano una classe politica in grado di gestire le criticità ed evitare che diventino emergenze – conclude - , almeno per gli eventi ordinari come una normale pioggia autunnale”.