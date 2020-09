Ancora disabili bloccati in casa nelle palazzine Gescal di Pescara

Ancora problemi per 10 disabili che vivono nelle palazzine Gescal di Pescara dove a causa della mancanza di ascensori sono di fatto praticamente bloccait in casa da anni. La denuncia, ancora una volta, arriva dal consigliere regionale del M5s Pettinari, che lancia un nuovo appello alla Regione chiedendo di intervenire dopo le numerose segnalazioni fatte già nei mesi passati. Un grido d'allarme che vale anche per le persone anziane con problemi di deambulazione che hanno grandi difficoltà a scendere le scale:

Sono passati 9 mesi da quando ho chiesto l’intervento di Regione Abruzzo, mi avevano assicurato uno stanziamento di fondi ma oggi sembra che questi fondi non ci sono. Mi sento preso in giro, ma la cosa più grave è che si stanno prendendo in giro cittadini che hanno reale bisogno di aiuto. Non è la prima volta che chiediamo che in queste palazzine, precisamente ai civici 40,42 e 44 vengano installati gli ascensori, come nelle altre dello stesso complesso

Il paradosso, spiega Pettinari, è che alcune sono prive di ascensori ed altre invece lo hanno a disposizione, ma quasi sempre i disabili vengono assegnati in alloggi dove questo fondamentale strumento manca. Da segnalare anche tetti deturpati che causano infiltrazioni d'acqua, grondaie otturate che causano allagamenti inh caso di pioggia, buche e pavimenti divelti.

Ora io mi chiedo prima di spendere milioni di euro per operazioni spot, come per esempio l'abbattimento del ferro di cavallo che, non ci stancheremo mai di ripetere, sposterà solo il problema dell'abusivismo senza risolverlo, non si potrebbe intervenire per tutelare e ammodernare il patrimonio esistente?

Un'anziana di 90 anni è deceduta senza che potesse provare nuovamente il gusto di uscire di casa per mancanza dell'ascensore conclude Pettinari, un fatto inaccettabile e per questo annuncia che la battaglia su questo fronte continuerà.