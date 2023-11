Il nuovo direttore del 118 incontra Perazzetti per l'apertura della postazione fissa a Città Sant'Angelo

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha incontrato il nuovi direttore del 118 di Pescara Aurelio Soldano, nell'ambito dell'apertura di una postazione fissa del 118 h12. Presenti il sindaco Matteo Perazzetti e l'assessore alla, sanità Maurizio Valloreo. Perazzetti ha commentato:

"La visita nell'ufficio del sindaco del nuovo direttore del 118 di Pescara Aurelio Soldano, è stata molto gradita dall'amministrazione e dall'assessore alla sanità Maurizio Valloreo, in merito all'installazione sul nostro territorio della postazione 118 in funzione H12, progetto disegnato dalla Regione. Con il direttore abbiamo convenuto una strategia che porterà all'apertura del suddetto punto di riferimento, con la possibilità di ampliare anche i servizi che questa nuova struttura fornirà alla città. Un risultato storico per Città Sant'Angelo ed una vittoria dell'amministrazione, frutto di una lunga e proficua interlocuzione con la Asl e con la Regione che porterà la nostra città a rivestire un ruolo centrale anche nell'area vestina".

L'obiettivo è quello di avere un presidio di soccorso che possa coprire l'area del territorio angolano e dei comuni limitrofi, per scaricare di richieste il 118 di Montesilvano che attualmente, oltre a coprire il territorio comunale, esegue interventi anche a Cappelle sul Tavo e nei comuni dell'entroterra.