Di Iacovo (Pd) sull'ordinanza per il centro storico: "Coprifuoco a Pescara Vecchia, così la zona sarà desertificata"

«Coprifuoco a Pescara Vecchia? Da domani a mezzanotte sarà proibito bersi una birra all’aperto nell’intera area del nostro centro storico e la quasi totalità dei locali di Pescara Vecchia non potrà avere musica accesa neanche all’interno a porte chiuse, neanche come sottofondo (è fatto divieto di ogni tipo di “diffusione musicale”). Praticamente, ora che inizia la bella stagione e possiamo goderci un sabato all’aria aperta, dovremmo stritolarci in mille dentro un locale a musica spenta. I più giovani invece, che di certo non se ne andranno a casa a mezzanotte per via di una ordinanza, vagabonderanno con le loro bottiglie del supermercato a far casino ovunque, in ogni angolo buio che non sia nelle vie citate nell’ordinanza, con il risultato che schiamazzi e bordello ci saranno lo stesso ma saranno altri cittadini, stavolta, a essere svegliati di notte».

Così Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale del Pd, commenta l'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci per le strade del centro storico.

Questo aggiunge Di Iacovo: «A mio avviso, è una misura inutile e doppiamente dannosa. Ci sono alcuni locali che, facendo musica a volume elevato e con le porte aperte, causano più rumore di quello consentito. Sono pochi, vanno giustamente multati e gli va imposto di mettersi in regola o di chiudere. Invece, viene preso in considerazione non l’impatto acustico di un singolo locale ma complessivamente il rumore emanato da una intera area, compreso delle persone all’aperto che vi transitano e persino dei rumori forti della pulizia notturna delle strade (così è scritto nell’ordinanza) e, quindi, si preferisce per comodità decapitare direttamente tutto. Dopo aver desertificato la zona centrale via Cesare Battisti/mercato, ora è il turno dell’unica altra zona di vita sociale della città, Pescara Vecchia. Saranno contenti ora nell’essere riusciti a spegnere una città storicamente viva e vivace come la nostra Pescara?».