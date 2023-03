Al via la demolizione e ricostruzione della mensa scolastica in via Scarfoglio: lavori per 900 mila euro

Al via il terzo importante intervento di riqualificazione delle mense scolastiche, avviato dall'amministrazione Masci in città. L'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, infatti, ha annunciato l'approvazione del progetto definitivo da parte della giunta dopo il parere positivo della Soprintendenza, per l'avvio dei lavori per la demolizione e ricostruzione della mensa della scuola primaria Pineta Dannunziana di via Scarfoglio. Santilli, da noi raggiunto, ci ha spiegato che saranno utilizzati 900 mila euro di fondi Pnrr, una cifra importante per la demolizione e ricostruzione della mensa:

"Stiamo utilizzando credo nel modo migliore tutte le opportunità che ci vengono offerte dal Pnrr e dalle fonti di finanziamento nazionali per far sì che la città di Pescara possa offrire ad alunni, studenti e famiglie, scuole sicure e un alto livello dei servizi. Il caso della primaria Pineta Dannunziana, che è un istituto importante per la parte sud della città, rientra tra gli interventi prioritari, al pari di altri, per raggiungere questo obiettivo. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti grazie anche all’efficienza dei nostri uffici e il riscontro che otteniamo presso la comunità scolastica ne è la migliore conferma."

Santilli ha infine aggiunto che si tratta del terzo intervento dopo quelli nelle mense dopo quelli per la mensa della Renzetti e della scuola dell'infanzia in via Cavour, e conclude il piano di interventi importanti previsto proprio con fondi Pnrr.