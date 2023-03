L'assessore Del Trecco sulla raccolta differenziata in città: "Presto arriveremo a coprire il 100% del territorio"

Pescara sarà presto coperta al 100% dalla raccolta differenziata, con l'estensione del servizio di rifiuti porta a porta anche a Porta Nuova e il centro. Lo ha fatto sapere l'assessore Isabella Del Trecco che commenta le notizie circolate riguardanti presunti contrasti fra Forza Italia e la Lega proprio sulle date di partenza del servizio rassicurando che alla fine si troverà la quadra.

“Diamo per assodato che siamo tutti d’accordo sulla rilevanza del servizio di raccolta differenziata porta a porta. I risultati ottimi li vediamo ogni giorno sui tre quarti della città dove già è attivo: dai colli innamorati a San Silvestro, finanche a Villa del Fuoco dove i timori circa la partenza dell’attività e la risposta dei cittadini è stata fugata in un lampo. Non un solo residente ha espresso una lamentela dinanzi alla scomparsa dei grandi cassonetti stradali, che finalmente hanno lasciato posto a marciapiedi puliti, dove più nessuno pensa più di poterci abbandonare materassi o montagne di inerti supponendo che in periferia tutto fosse possibile ai danni di chi ci abita.

Non è stato registrato un solo disservizio, e sta funzionando anche la sperimentazione del nuovo metodo di raccolta riducendo l’utilizzo dei mastelli al solo conferimento di rifiuti organici-umido e vetro, mentre per carta, plastica e indifferenziata Ambiente Spa distribuisce sacchi specifici e dedicati, con un successo andato oltre le aspettative in termini di funzionalità e apprezzamento, questo perché man mano che andiamo avanti continuiamo migliorare gli aspetti organizzativi. Se qualcuno ancora nutre dubbi sul funzionamento del servizio, lo invito a organizzare un giro a campione con me, con il sindaco Masci, e andremo personalmente a verificare e a misurare il successo dell’attività che ogni giorno vede impegnati decine di operatori che hanno mostrato un’abnegazione senza precedenti anche in periodo Covid quando abbiamo sperimentato anche la raccolta differenziata dei rifiuti contaminati"

L'assessore poi ha spiegato che anche le due ultime aree scoperte della città saranno presto coperte con un'organizzazione specifica per la distribuzione dei mastelli domiciliari e condominiali, e si dice tranquilla in quanto gli stessi cittadini sollecitano l'avvio di questo servizio anche in questi quartieri.

"Nella diversa distribuzione delle date non c’è alcuna sorpresa né novità: abbiamo già deciso congiuntamente da mesi di differenziare la partenza del servizio a Pescara sud-Porta Nuova, fissata per il prossimo primo giugno, e in centro, fissata per il primo ottobre. In entrambe le zone andremo a ridurre al minimo il numero dei mastelli domiciliari, e in centro avremo una strutturazione ulteriormente specifica, con l’utilizzo di mastelli condominiali e altri accorgimenti, che dovranno vedere il contributo propositivo di tutte le forze della maggioranza di governo:

"È bene anche ricordare che l’estensione della raccolta differenziata, così come il biodigestore, non sono obiettivi del solo assessore Del Trecco, ma sono obiettivi dell’intera maggioranza di centrodestra che ha inserito tali

punti nel programma elettorale votato dai cittadini, un programma mai messo in discussione, condiviso in ogni sua parte e che sono sicura porteremo avanti con lo stesso spirito di collaborazione che ci ha sempre caratterizzato, in una maggioranza che non si è mai trincerata dietro un comodo anonimato, ma ci ha sempre messo la faccia”.