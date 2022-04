Dall'Etna al Gran Sasso, botta e risposta fra l'associazione e il sindaco di Città Sant'Angelo sull'edizione 2022

Non arrivano ancora conferme ufficiali sulla possibilità che nella prossima estate possa tornare la nota manifestazione "Dall'Etna al Gran Sasso" che per anni ha animato il centro storico di Città Sant'Angelo portando decine di migliaia di visitatori nelle serate dedicate al gemellaggio con Nicolosi. L'associazione "Dall'Etna al Gran Sasso" infatti, con il presidente Vincenzo Mazzocchetti e la vicepresidente Emanuela Mazzocchetti, ha fatto sapere di attendere ancora una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione comunale in merito ad alcune specifiche tematiche e problematiche riguardanti l'organizzazione dell'iniziativa.

L'associazione spiega di aver richiesto una riunione tetnica per affrontare alcune questioni alla presenza della parte tecnica dell'ente comunale, riunione che si è tenuta il 7 aprile scorso alla presenza, fra gli altri, del sindaco Matteo Perazzetti e del vicesindaco Lucia Travaglini, oltre al comandante della polizia locale Luca Marzuoli:

"In seguito ad un’accoglienza molto cordiale, tutte le parti si sono rese disponibili, ed addirittura il signor sindaco ha garantito il suo personale impegno, oltre che nella collaborazione con l’associazione, anche per il reperimento di sponsorizzazioni, fondamentali per la buona riuscita della manifestazione. Allo stesso tempo, il primo cittadino ha fatto emergere alcuni dubbi sulla correttezza della passata gestione del servizio bus navetta (servizio fondamentale per garantire affluenza nel centro storico), riservandosi di approfondire personalmente.

Il Dottor Marzuoli Luca ha dichiarato che, come fatto per le precedenti edizioni, avrebbe proposto sindaco l’apertura del Coc comunale per la gestione dei flussi straordinari generati dell'evento. Ha dichiarato altresì, che non avrebbe in quella sede potuto dare nessun contributo e giudizio, rimandando il tutto al momento della presentazione della documentazione e dei vari piani operativi (servizio safety, viabilità, antincendio ecc.).

L'ufficio tecnico ha assicurato la piena disponibilità per l'impiego di mezzi e personale dell'ente"

La riunione, dichiara l'associazione, si è conclusa con l'impegno del sindaco Perazzetti ad inviare una lettera scritta di risposta da parte del Comune sulle tematiche specifiche riguardanti la copertura finanziaria dell'ente e il servizio bus navetta giudicato essenziale per la buona riuscita dell'evento, e la somma di denaro da poter mettere a disposizione:

Solo dopo questi chiarimenti e l'arrivo di questa agognata lettera, l'associazione dichiarerà se, dal 16 al 24 Luglio, sarà possibile dar vita alla diciassettesima edizione di "Dall'Etna al Gran Sasso 2022", dopo due anni di fermo.

La replica del sindaco

Il primo cittadino Matteo Perazzetti, da noi interpellato sulla questione, ha replicato che è invece l'amministrazione comunale ad attendere che i rappresentanti dell'associazione avrebbero sentito il comitato riferendo poi ufficialmente le considerazioni sull'organizzazione dell'evento. "Noi abbiamo espletato tutto ciò che avevamo promesso e garantito come impegno, e queste discussioni si fanno con i tavoli tecnici. Io aspetto da parte del presidente dell'associazione la disponibilità per un colloquio con il Comune per verificare la fattibilità. Noi siamo a totale disposizione, anche se nelle dichiarazioni dell'associazione ci sono alcuni aspetti che mi lasciano interdetto"