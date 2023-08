Il deputato D'Alfonso (Pd): "L'aeroporto d'Abruzzo oltre a quello per Torino perderà anche altri 9 voli nella stagione invernale"

«Dopo la perdita del volo per Milano scompare anche quello per Torino, forse Marsilio vuole fare dello scalo un'area per il jogging?».

Punta sul sarcasmo il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, commentando l'attuale situazione dell'aeroporto d'Abruzzo.

Lo scalo regionale, dopo aver perso il volo di Ita Airways per Milano Linate, rischia di perdere anche quello operato da Ryanair per Torino.

Infatti sul sito della compagnia aerea irlandere è possibile prenotare solo fino al 5 novembre, oltre non ci sono date disponibili. «Il volo Pescara-Torino cesserà di esistere il prossimo 5 novembre», afferma D'Alfonso, «dopo la scomparsa del collegamento con Milano Linate, l’Abruzzo perde un’altra destinazione fondamentale per la sua economia. Complimenti alla Regione Abruzzo».

Il parlamentare democratico ricorda anche che a questo si aggiunge il fermo stagionale di altri nove collegamenti operati dalla compagnia irlandese: Alghero (disponibile fino al 30 settembre), Barcellona (ultimo volo il 25 ottobre); Cracovia, Trapani e Malta (termine fissato al 27 ottobre); Praga, Varsavia, Memmingen e Dusseldorf (non più prenotabili dopo il 28 ottobre).

«Non si sa», spiega D’Alfonso, «se e quando queste mete torneranno raggiungibili dall’Abruzzo. In pratica lo scalo sarà sottoutilizzato almeno fino ad aprile: un aeroporto che per sei mesi all’anno funziona a mezzo servizio non è utile alla collettività. Intanto perdura l’assenza di una figura fondamentale per lo scalo quale quella del direttore generale - accountable manager, la cui mancanza si protrae da oltre 13 mesi». Il deputato dem conclude ironizzando: «Viene il dubbio che il presidente in scadenza Marsilio voglia utilizzare la pista di atterraggio per fare jogging. Non si spiega altrimenti la distrazione palesata verso una delle infrastrutture cardine della regione».