L'annuncio di D'Alessandro (Italia Viva): "Dal ministero per il Sud in arrivo 9,3 milioni di euro per Comuni e Province"

Il ministero del Sud erogherà 9,3 milioni di euro per l'Abruzzo da destinare ai Comuni e alle Province grazie al Pnrr e fondi europei. L'annuncio è stato fatto dal deputato abruzzese Camillo D'Alessandro (Italia viva) che in parlamento segue in particolare la programmazione del dicastero, aggiungendo che oltre 7,3 milioni andranno ai Comuni, la parte restante alle Province:

"Non dobbiamo sbagliare: le risorse ci sono, ora servono i progetti e rafforzeremo la capacità degli enti locali di seguire la complessa macchina del Pnrr e non solo. Per l'Abruzzo e per il Sud ci sono ingenti risorse sui fondi europei, Fse e Fsc, ossia i fondi strutturali europei e il fondo per lo sviluppo e la coesione. La Regione non deve stare a guardare, ma deve e può essere parte attiva. Si istituisca un servizio ad hoc che segua bandi e scadenza, di supporto alle amministrazioni locali, soprattutto per i piccoli comuni. Si faccia squadra, si faccia subito. "

Le risorse potranno essere utilizzate dagli enti per promuovere bandi rivolti a professionisti come architetti, ingegneri, progettisti) che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. I progetti saranno quindi pronti per l'assegnazione definitiva dei fondi Pnrr, delle risorse europee e del fondo per lo sviluppo e la coesione:

"I Comuni sino a 5mila abitanti possono utilizzare, in tutto o in parte, il contributo anche per affidare incarichi per la redazione di progetti di fattibilità tecnica economica. In caso di lavori pubblici, invece, il livello progettuale proposto deve essere almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica".