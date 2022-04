Cugnoli è tra i 30 Comuni più ricchi d'Italia, il senatore Pagano: "Un virtuoso esempio di buona amministrazione"

Cugnoli è tra i 30 comuni più ricchi d’Italia 2021 in base ai dati diffusi oggi (venerdì 15 aprile) da SkyTg24.

Poi Pagano prosegue così commentando i dati diffusi da SkyTg24: «Un virtuoso esempio di buona amministrazione ha portato Cugnoli ad essere il comune più ricco d’Abruzzo, e tra i 30 più ricchi d’Italia.

In base ai dati c'è un imponibile Irpef pro capite di 28.658 euro, Cugnoli è l’unico comune abruzzese presente nella top 30 dei comuni più ricchi d’Italia nel 2021. «Con questa performance straordinaria», conclude Pagano, «gli amministratori locali di Cugnoli hanno saputo trasformare le risorse pubbliche legate alla ricostruzione del terremoto del 2009 in un volàno per l’intera economia locale, rendendo bellissimo il paese e benestanti i suoi residenti».