Crisi dei ristoratori, la richiesta della Lega: “Ristori adeguati e pace fiscale”

Sulla crisi che i ristoratori stanno affrontando, la richiesta della Lega è chiara: “Ristori adeguati e pace fiscale”. Il gruppo consiliare Abruzzo 'Salvini Premier' interviene con una nota per commentare la posizione di Confartigianato che rappresenta migliaia di imprenditori associati:

“Siamo ben consapevoli che, a causa dei vari lockdown, la categoria dei ristoratori sia stata ed è la più penalizzata. In Germania a ogni chiusura corrisponde un risarcimento immediato, diretto, entro una settimana. Quindi, se per motivi sanitari si chiude un’attività economica, deve esserci la certezza di un rimborso immediato. In Germania funziona così, in Italia, col governo Pd-5S, purtroppo funziona diversamente”.