Crisi economica Covid, l'annuncio di D'Amario: "Pronti nuovi avvisi per aiuti economici alle imprese"

L'assessore regionale allo sviluppo economico, Daniele D'Amario, ha annunciato che sono state approvate le linee di indirizzo di tre avvisi, "che al più presto verranno pubblicati", in favore delle imprese colpite dalle conseguenze economiche dovute all'emergenza sanitaria da Covid. La giunta Marsilio ha dato l'ok su proposta dello stesso D'Amario, che spiega: "Si tratta di avvisi che vanno incontro alle esigenze dei piccoli operatori che più di tutti stanno pagando il conto salato del blocco dell'attività per Covid. Sul piatto dei finanziamenti ci sono risorse che superano i 13 milioni di euro, di cui 7 destinati a finanziare gli avvisi pubblici e i restanti 6 a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle linee di aiuto sul fondo perduto in favore delle imprese abruzzesi".

Gli avvisi di prossima uscita, fa sapere l'assessore, toccheranno tre settori importanti dell'economia regionale: si va dalla filiera dei matrimoni e degli eventi privati, per i quali sono state stanziate risorse per 5,5 milioni di euro, al comparto dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici per i quali è stato previsto poco più di 1 milione di euro ed infine il settore delle imprese esercenti trasporto turistico con una dotazione finanziaria di 805mila euro.

"Come si vede - aggiunge infine D'Amario - queste misure si rivolgono ad aziende impegnate nel settore del turismo e che si apprestano ad una ripresa importante dell'attività, in un contesto che si preannuncia favorevole ad una ripresa forte e convinta di tutto il mercato turistico regionale". In Abruzzo c'è voglia di ripartire, e queste misure varate dall'amministrazione regionale cercano di andare incontro alle esigenze degli imprenditori che, in questi ultimi due anni, sono stati duramente colpiti dalla crisi economica.