Dopo il boom di presenze per gli eventi di Capodanno arriva la proposta di Cremonese: "Realizzare un palaeventi da 8 mila posti"

Pescara ha sempre più bisogno di un palaeventi da 8 mila posti, capace di attirare turismo ed utenti tutto l'anno. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato dopo gli eventi di fine anno che hanno portato ad un boom di presenze in città sia nelle strutture ricettive che nei pubblici esercizi e ristoranti. Un successo annunciato, spiega Cremonese, datosi che Pescara ormai da qualche anno grazie al lavoro svolto dall'amministrazione Masci, è diventata il vero riferimento per i grandi eventi lungo la costa adriatica del centro sud. E per questo, ripropone l'idea di realizzare un palaeventi che 365 giorni l'anno, con svariate destinazioni d'uso, permetterà di intercettare visitatori per avere un indotto costante dagli eventi e non solo nel periodo estivo o durante le feste natalizie:

"Dal 2019 ormai porto avanti l'idea di realizzare una struttura del genere in città. Pescara ormai è una città sensibile agli eventi, e non solo a quelli pubblici organizzati dal Comune ma anche su quelli dei privati che organizzano concerti ed iniziative che però spesso, soprattutto nei mesi invernali, vengono dirottate in comuni limitrofi per la mancanza di un palaeventi disponibile. Lo abbiamo visto in questi giorni, quando si portano grandi nomi o comunque si organizzano eventi di qualità, la città si riempie e spesso le strutture ricettive hanno anche difficoltà ad accoglierli tutti. Un palaeventi da 8 mila posti ci permetterebbe davvero di fare il salto internazionale, con una visibilità assoluta e importante per tutta la fascia adriatica".

Ma non solo concerti, anche eventi fieristici e congressuali potrebbero essere ospitati nel nuovo palaeventi spiega l'assessore, sottolineando come attualmente questo genere di iniziative viene intercettato da comuni limitrofi come Montesilvano, che ha un palacongressi che funziona durante tutto l'anno. Il problema da risolvere, però, è soprattutto quello dei costi di realizzazione di una struttura del genere:

"Da tempo mi sto muovendo per cercare di capire se e dove reperire ed intercettare risorse per un palaeventi. Dobbiamo capire se con soldi pubblici è possibile riuscire a realizzare l'opera, e per questo ho chiesto direttamente anche ai parlamentari pescaresi di capire se vi sono risorse a disposizione. Altrimenti, anche la strada di un privato o un ente che possa fare da capofila per il progetto andrebbe bene. Sicuramente una volta riusciti a realizzare il palaventi non ci saranno problemi perchè sono convinto che sarà un successo: lo faremo funzionare tutto l'anno ed all'interno saranno ospitate anche attività commerciali".

Sulla location dove realizzare la struttura, Cremonese conclude:

"È chiaro che anche sulla location va fatta una riflessione condivisa con tutte le parti in causa. La mia idea originale era quella di realizzarlo nell'ex Cofa, ma quella zona come l'area di risulta ormai sono impegnate per altri progetti. Pescara comunque non manca di soluzioni e ci sono tante aree dove potremo collocare il nuovo palaeventi".