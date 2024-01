La replica di Cremonese su Mercantico: "Nessuna volontà di chiusura e nessuna discriminazione"

L'assessore comunale Alfredo Cremonese replica agli organizzatori di "Mercantico" dopo le polemiche sollevate a seguito della questione delle presunte mancate autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale per lo storico appuntamento in via dei Bastioni che si tiene ogni prima domenica del mese. Cremonese, da noi contattato, ha spiegato che "Mercantico" non è stato assolutamente sospeso e che i suoi uffici da ormai 4 anni regolarmente hanno sempre autorizzato lo svolgimento. Cremonese poi fa presente di non aver mai incontrato personalmente gli organizzatori dunque non ci sarebbe stata da parte sua alcuna opposizione al proseguo del mercatino:

"Non vi è alcuna mancata autorizzazione per il futuro di Mercantico in quanto l'iniziativa viene approvata e autorizzata di volta in volta, quindi è sufficiente richiedere nuovamente l'autorizzazione rispettando le richieste fatte dal Comune. In alcun modo vi è la volontà velata di escludere alcuni ambulanti: semplicemente a tutti i mercati, compresi quelli rionali, gli uffici comunali hanno richiesto maggiore attenzione per la pulizia e l'ordine estetico delle bancarelle. Regole che valgono per tutti non sono per Mercantico. Inoltre avevamo chiesto di incontrare gli organizzatori per alcune lamentele relative al fatto che non sarebbero chiari l'ingresso e l'uscita del mercatino stesso oltre a lamentele su come viene lasciata la zona dopo l'iniziativa. Per questo, ripeto, come chiesto a qualsiasi altro mercato cittadino, abbiamo ribadito che occorre nel limite del possibile cercare di mantenere un certo decoro in attesa che arrivino gli operatori ecologici di Ambiente a bonificare la zona. Da due anni, a livello personale, non ho più incontrato gli organizzatori nonostante la richiesta che avevo fatto di un incontro prima di Natale".