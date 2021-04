Covid, riprende lo screening di massa della popolazione scolastica: nel fine settimana tocca alle scuole medie

Sabato 10 aprile e domenica 11 aprile riprenderanno gli screening di massa sulla popolazione scolastica per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Santilli. In particolare, potranno effettuare i tamponi rapidi gratuiti gli studenti delle scuole medie.

Lo screening si terrà nella stazione di Porta Nuova, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Complessivamente saranno interessati 4.096 alunni. Ricordiamo che in zona arancione, dove attualmente è collocato l'Abruzzo, le lezioni in presenza sono previste fino alle terze medie comprese e per le scuole superiori in dad al 50%.