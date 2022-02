L'affondo dei 5 Stelle: "La corte dei conti sancisce il fallimento dell'amministrazione Masci"

«La corte dei conti sancisce il fallimento dell'amministrazione Masci».

A sostenerlo sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo.

«L’allarme che la corte dei conti lancia sulla grave situazione finanziaria del Comune di Pescara sancisce il fallimento di un’amministrazione che non è solo incapace, ma evidentemente anche pericolosa per la città», commentano i pentastellati dopo la diffusione della delibera con cui la corte dei conti – sezione di controllo per l’Abruzzo, «segnala gravi irregolarità nella gestione delle casse comunali da parte dell’amministrazione di centrodestra, al punto da mettere a rischio gli equilibri finanziari dell’ente e il piano di risanamento già in essere, che si concluderà solo nel 2024».

Poi i consiglieri dei 5 Stelle aggiungono: «Debiti fuori bilancio raddoppiati in un solo anno, bassissima riscossione delle imposte locali e sperpero del fondo di riserva, sono solo alcuni degli aspetti che abbiamo sempre denunciato e che oggi è la corte dei conti a mettere nero su bianco. In soli due anni e mezzo di consiliatura, l’amministrazione Masci è riuscita ad aggravare ulteriormente una situazione già delicata, con una gestione superficiale e insolente che rischia di compromettere il futuro della città. Erano chiamati a rispettare semplici regole dettate dal Piano di rientro, non sono stati capaci di fare neanche questo. Chiederemo di sospendere ogni discussione in aula su Dup e bilancio fin quando non saranno chiariti i contorni di questa vicenda e le misure da mettere in campo per evitare un vero e proprio default finanziario per le casse comunali».