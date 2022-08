"Corsia da bicicross in via Rigopiano, lavoro certosino del Comune", la denuncia di Giampietro (Pd)

Manto stradale dissestato e di conseguenza pericoloso per il transito delle biciclette in via Rigopiano nel tratto che parte dall'incrocio con via del Santuario.

A segnalare questa situazione non certo agevole per i ciclisti è il consigliere comunale Piero Giampietro, capogruppo del Pd.

E lo fa con la condivisione di un eloquente video su Facebook.

«Non è un segno della disattenzione del Comune di Pescara verso i Colli», il commento a corredo di Giampietro, «ci sono voluti invece mesi di lavori di precisione per trasformare esattamente lo spazio stradale dove passano le biciclette, in piena estate, in una corsia da bicicross. È un lavoro certosino. Ora verranno a farsi i selfie anche qui».