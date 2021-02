Corona ai martiri delle foibe vandalizzata, Giampietro: "Idioti, non hanno niente da fare"

Il consigliere comunale del Partito Democratico commenta ciò che è accaduto ieri, quando è stata nuovamente danneggiata da ignoti la corona che l'amministrazione ha posto in piazza Martiri Giuliano-Dalmati

Il consigliere comunale del Partito Democratico Piero Giampietro commenta ciò che è accaduto ieri, quando la corona ai martiri delle foibe che l'amministrazione ha posto in piazza Martiri Giuliano-Dalmati è stata nuovamente danneggiata da ignoti dopo i vergognosi sfregi dei giorni scorsi.

"Con tutti i problemi che ci sono in giro, c’è qualche idiota che continua a vandalizzare le corone - scrive Giampietro su Facebook - Tre volte in pochi giorni. Davvero non hanno niente da fare", conclude sconsolato l'esponente Dem.