Scoppia il caso del "copia e incolla" dal Comune di Bologna nel Dup della giunta Masci , Giampietro (Pd): "Fatto assurdo e grave"

Scoppia la polemica per il Dup del Comune di Pescara con tabelle, capitoli di spesa e frasi copiate da atti amministrativi del Comune di Bologna. A sollevare il caso il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro, a seguito della lettura del documento preparato dalla giunta Masci che contiene i capitoli di spesa dell'ente comunale e gli investimenti nei relativi progetti riguardanti la città di Pescara. Abbiamo raggiunto Giampietro che ci ha spiegato come si tratti di un fatto grave e assurdo, considerando l'importanza del documento:

"Da settimane attendevamo il Dup ed appena abbiamo iniziato lo studio del documento ci siamo accorti della presenza da pagina 19 di tabelle, numeri, voci e capitoli riguardanti la città di Bologna. Un evidente errore fatto per un copia ed incolla. Considerando che gli errori si possono fare, ed in questo caso immaginiamo sia stato fatto dagli uffici che hanno redatto il documento, il fatto gravissimo è che questo documento sia stato approvato dalla giunta Masci evidentemente senza essere riletto e lasciando gli errori anche in fase di approvazione. È un fatto che ci lascia senza parole, per un documento fondamentale per la città già pervenuto con evidente ritardo. Prevediamo che ora la colpa sarà sicuramente scaricata interamente sugli impiegati comunali, ma ripeto non si tratta di un semplice refuso ma di tabelle e voci completamente sbagliate. Si parla di Bologna Musei, dei quartieri Saragozza, Borgo Panigale, Navile, dell’ufficio Nuove Cittadinanze, di 1676 dipendenti nel servizio istruzione ."

Ora, fa sapere Giampietro, saranno presentati emendamenti per correggere il documento auspicando che venga subito ritirato dalla giunta, ed ha annunciato di voler invitare il sindaco di Bologna Matteo Lepore a Pescara:

"Forse così potranno avere ulteriori consigli utili su come si amministra una città invece di copiare ed incollare dai loro documenti".