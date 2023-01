L'assessore regionale D'Amario risponde alla Tiboni: "Al Flaiano concesso il contributo massimo possibile"

L’assessore regionale alla cultura, Daniele D’Amario, risponde alla presidente dei Premi Flaiano, Carla Tiboni, in merito ai criteri adottati per la distribuzione dei contributi economici riservati ai grandi eventi. Tiboni, infatti, aveva lamentato una riduzione di 10mila euro relativamente al finanziamento ricevuto per l'edizione 2022.

Queste le parole di D’Amario: “L’associazione Flaiano ha ottenuto dalla Regione il contributo massimo concedibile in base alle indicazioni della legge 55/2013. La manifestazione si è vista riconoscere tutti i caratteri richiesti per il conferimento dei contributi regionali: dalla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, alla crescita culturale del territorio, alla promozione e sostegno della storia e delle tradizioni artistiche fino allo sviluppo culturale delle zone svantaggiate del territorio”.

Insomma, il Flaiano sarebbe in realtà “una manifestazione che la Regione ritiene essere di primaria importanza nel panorama culturale dell’Abruzzo. Tenendo conto di tutte queste peculiarità – aggiunge l’assessore – gli uffici regionali hanno applicato i criteri dell’avviso che hanno portato alla concessione di un contributo di 60mila euro. Dati alla mano, infatti, l’associazione Flaiano ha dichiarato di aver sostenuto spese per circa 141mila euro a cui ha fatto fronte con entrate pari a 80.500 euro. Il contributo della Regione Abruzzo pari a 60mila euro va a integrare la parte mancate per far fronte alle spese sostenute. E per legge non poteva andare oltre”, conclude D’Amario.