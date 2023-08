Al via i contributi della Regione per le famiglie con un malato oncologico o in attesa di trapianto

Aperto il bando della Regione Abruzzo per ottenere i contributi destinati alle famiglie con pazienti oncologici o persone in attesa di trapianto o che sono state sottoposte recentemente a trapianto. Si tratta dell'applicazione della legge regionale numero 42 del 10 dicembre 2019, modificata il 5 giugno scorso con relative modalità di attuazione approvate il 31 luglio dalla giunta Marsilio.

I contributi saranno destinati alle spese per viaggi, vitto e alloggio, sostenute nell’anno 2022. Per famiglia è da intendersi anche quella unipersonale, cioè formata da un solo componente. Il servizio tutela sociale - famiglia del dipartimento lavoro-sociale fa presente che i contributi sono riferiti a spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 in relazione alla patologia o al trapianto ed effettivamente rimaste a carico.

Le istanze vanno inviate entro e non oltre le ore il 24 ottobre 2023, direttamente ed esclusivamente tramite apposita piattaforma digitale sportello Regione Abruzzo, alla sezione catalogo servizi e poi alla sezione sociale, previa compilazione del modulo di domanda on line. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell’identità digitale Spid. Dell'applicazione della legge regionale si era occupato il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico che aveva denunciato i grossi ritardi nell'apertura del bando.

Per tutte le informazioni su come partecipare al bando: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-famiglie-con-un-componente-affetto-da-patologia-oncologica-o-attesa-o-sottoposto