Gatti bruciati a Fontanelle, approvata la richiesta per contrastare il fenomeno di crudeltà sugli animali

«Gesti brutali, criminali e privi di ogni umanità quelli che nell’ultimo anno hanno visto soccombere decine di gatti sotto i colpi della crudeltà umana».

È stata approvata all'unanimità la richiesta sottoposta al sindaco di Pescara, Carlo Masci, dal gruppo Lega in consiglio comunale insieme al presidente della commissione, Maria Luigia Montopolino.

La richiesta è rivolta al sindaco in qualità di responsabile per il benessere degli animali sul territorio.

Viene chiesto all’amministrazione comunale tutta di attivarsi immediatamente «con il Corpo di polizia municipale per contrastare con ogni utile iniziativa tale deplorevole fenomeno, con il corpo delle guardie zoofile per promuovere una maggiore cooperazione sia con la polizia municipale che con le forze dell’ordine al fine di ostacolare questo indicibile massacro e per intervenire repentinamente per individuare i responsabili di questi atti criminali».

In zona Fontanelle sono tanti gli esemplari trovati uccisi nei modi più disparati e a nulla sono serviti gli appelli delle associazioni, dei singoli cittadini e le notizie di stampa. Sabato 18 giugno ci sarà una fiaccolata di sensibilizzazione organizzata da associazioni di volontari per dare voci agli abitanti che temono ritorsioni come è successo già in passato.

«Ritorsione sugli uomini e crudeltà inaccettabile sugli animali solo per mero divertimento: questo è lo scenario che racconta anche un quadro psicologico deviato di chi compie queste azioni», conclude la Montopolino.