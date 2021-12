Crescono i contagi anche a Spoltore, il sindaco: "Nel 2022 forse dovremo accettare ulteriori restrizioni"

Anche a Spoltore tornano a salire i contagi da Covid. Lo ha fatto sapere il sindaco Luciano Di Lorito che ha spiegato come alla data del 28 dicembre sono 77 le persone positive, sette più di ieri ma con un aumento registrato già prima di Natale, anche di 20/30 persone al giorno. Gli isolamenti in quarantena hanno anche svuotato gli uffici comunali spiega il primo cittadino, anche se gli unici 3 ricoverati prima di Natale sono tornati a casa ed attualmente nessuno dei positivi spoltoresi è ospedalizzato:

"E' scontato rinnovare l'invito a vaccinarsi e a prenotare la terza dose. Ma a questo punto bisogna anche ammettere che è necessario fare di più, ad esempio limitare il numero di invitati alle occasioni conviviali. Verremo fuori da questa situazione, anche perché i vaccini stanno dimostrando la loro efficacia nell'evitare i ricoveri. Ma servono anche altri provvedimenti, e probabilmente nel nuovo anno dovremo accettare il ritorno di alcune restrizioni. Maggiore sarà la nostra cautela oggi, più tardi supereremo la soglia di guardia nelle nostre strutture ospedaliere: purtroppo il Covid è una malattia che richiede tempi lunghi per la guarigione, e questo mette in difficoltà quando c'è bisogno di un ricovero".

L'età media attuale dei positivi è 20 anni, a causa del gran numero di minori (29) che attualmente sono positivi. Per quanto riguarda i nuovi positivi, tre sono senza vaccino, altri tre invece sono vaccinati ed uno aveva fatto anche la terza dose. Di Lorito sottolinea l'importanza della vaccinazione. Generalmente il 50% dei positivi sono non vaccinati. Considerando che sono ormai in pochissimi, testimonia che chi non è vaccinato corre molto di più il rischio di ammalarsi. Senza considerare che anche quando si ammalano i vaccinati sviluppano sintomi lievi o comunque meno gravi".