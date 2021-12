Consiglio comunale straordinario sui balneatori, Sospiri: "La Regione è al loro fianco, faremo una legge"

Si è tenuta oggi una seduta straordinaria del consiglio comunale di Pescara convocata sulla problematica delle concessioni balneari, alla presenza di decine di balneatori della città.

Anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri è intervenuto, dichiarando che “aspettiamo la pubblicazione delle linee guida nazionali dopo la sentenza del consiglio di stato, che ha fissato il ritorno sul mercato al primo gennaio 2024, poi faremo noi la legge regionale che so per certo cosa dovrà prevedere: non andremo mai all’evidenza pubblica senza non riconoscere gli investimenti fatti al prezzo di mercato odierno, né tantomeno senza valutare l’avviamento delle attività esistenti, e infine non si potrà ammettere a evidenza un bene che ha un lasso di tempo tanto ampio da renderlo appetibile per una grande speculazione finanziaria che non vedrà di certo favorita un’azienda familiare ma inevitabilmente vedrebbe coinvolti investimenti di grandi risorse finanziarie”.

Tutto questo, ha evidenziato Sospiri, "non avverrà mai con la presenza della maggior parte delle forze politiche che oggi siedono in consiglio regionale, maggioranza e opposizione. In Abruzzo è partita la mobilitazione e la Regione scende in campo con i nostri balneari". Dunque la legge regionale dovrà garantire "il valore degli investimenti e la rilevanza dell'avviamento delle attività", nonché "impedire le speculazioni finanziarie. Le istituzioni ci sono, ora serve l'unità di tutte le sigle e le associazioni balneari. Uniti supereremo anche questa".