Il Comune di Spoltore ottiene i finanziamenti europei per il progetto "Brand new adriatic"

Importante finanziamento europeo per il Comune di Spoltore, ammesso alla richiesta di fondi per il progetto Brand New Adriatic insieme ai partner Trend consulenza e formazione (di Campobasso) e a due realtà croate: l'Eu Centar Adriatic di ?ervar-Porat (che si occupa di analisi finanziaria) e l'associazione per la riabilitazione e l'educazione "Visoki Jablani" di Bilice. Si tratta di un piano di formazione per preparare i partner per l'europrogettazione come spiega il sindaco Chiara Trulli:

"È la prima volta che otteniamo il via libera per un programma del genere. Questo finanziamento ci darà un punteggio più elevato per i prossimi bandi comunitari e renderà maggiormente competitiva la macchina amministrativa in un futuro che mi auguro ci permetta di intercettare ulteriormente fondi extra comunali, senza i quali è impensabile affrontare i problemi di un realtà complessa come Spoltore. Già a gennaio parteciperemo a un nuovo bando: ringrazio il consigliere Alberto Bartoli che sta lavorando con impegno e competenza alla delega che gli ho assegnato".

L'obiettivo del progetto è quello di supportare le piccole istituzioni e le organizzazioni dei territori partner che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai canali della europrogettazione, andando a superare i gap di formazione specifica per la partecipazione a bandi europei, al rafforzamento delle capacità del personale delle istituzioni coinvolte, alla creazione di cluster transfontaliero aperto ad istituzioni e piccole organizzazioni al fine di cooperare a livello trasversale. I fondi utilizzati sono quelli del programma nterreg "Italia Croazia 2021-2027: progetti Small Scale" per 248.236 euro di cui 55 mila circa sono assegnati al Comune di Spoltore.