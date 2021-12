Il Comune pensa ai senzatetto e regala un Natale più caldo donando coperte e indumenti

La commissione pari opportunità del Comune di Pescara ha presentato l'iniziativa sociale "Un caldo Natale a tutti" che ha visto la donazione di coperte ed indumenti invernali ai senzatetto della città. A presentare la donazione è stata la presidente della commissione pari opportunità Maria Luigia Montopolino, assieme all'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio e ai rappresentanti delle associazioni "Ananke" Doriana Gagliardone e "On The Road" Massimo Ippoliti, che hanno fornito oltre un centinaio di coperte e accappatoi.

L'assessore ha dichiarato:

"A causa delle avverse condizioni climatiche abbiamo volutoanticipare l’avvio del “Piano freddo”, fornendo un tetto e un pasto caldo a chi trascorre le sue giornate in strada e in giacigli di fortuna, a dimostrazione di una solidarietà pronta, perché il Comune non lascia indietro nessuno". La presidente Montopolino ha parlato di un'iniziativa che dimostra una sensibilità differente verso i bisogni immediati dei senzatetto, con le atmosfere natalizie che non devono essere solo astrazione ma condivisione di gesti concreti verso chi ha bisogno. Ippoliti ha parlato di una cosa bella che aiuta e dà risposte puntuali alle problematiche immediate legate al freddo, mentre Gagliardone ha parlato di "kit di benvenuto a una donna che entra in una realtà estranea della casa-rifugio, come qualcosa di personale in un quadro di coabitazione".