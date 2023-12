Il Comune di Città Sant'Angelo presenta lo spot per la candidatura alla bandiera blu [VIDEO]

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, con il sindaco Matteo Perazzetti, ha diffuso sui social il video spot per la candidatura della città angolana al riconoscimento della bandiera blu 2024. Lo spot mostra le peculiartà del territorio angolano sia dal punto di vista naturale che per quanto riguarda il patrimonio storico. Perazzetti nel video spiega:

"Città Sant'Angelo si candida alla bandiera blu 2024 dopo aver avviato un lungo percorso volto all'ecosotenibilità e al risparmio energetico, con i lavori in tutte le scuole comunali per l'efficientamento energetico. Stiamo lavorando per migliorare gli sprechi energetici, installando pali fotovoltaici e la costituzione della prima comunità energetica che coinvolge cittadini e imprese. Dal punto di vista ambientale, tanti gli interventi a partire dalla raccolta differenziata, estesa in 4 anni dal 24% al 70% grazie al porta a porta. Per la mobilità sostenibile, l'amministrazione comunale ha investito molto e intercettato fondi per estendere le piste ciclabili come nel caso del progetto che, assieme alla Provincia di Pescara, ha permesso il primo collegamento fra il fiume Piomba e il fiume Saline per bici, pedoni e mobilità sostenibile in genere": Ricordiamo che, per ottenere la bandiera blu, la Fee terrà conto di decine di parametri fra cui la pulizia delle acque marine, l'accessibilità per disabili e famiglie e i servizi a disposizione sul territorio.