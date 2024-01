Il Comune di Città Sant'Angelo cerca sponsor per gli eventi da organizzare nel 2024

Il Comune di Città Sant'Angelo ha pubblicato un bando relativo alle manifestazioni d'interesse da acquisire per la sponsorizzazione di eventi e rassegne da organizzare nel 2024. L'obiettivo è quello di trovare partnership per potenziare e migliorare l'offerta con maggiori risorse a disposizione offrendo anche una migliore qualità dei servizi istituzionali, turistici e culturali. La sponsorizzazione potrà avere come oggetto iniziative ed eventi da realizzarsi nell’ambito delle sottoelencate iniziative, in via di programmazione e di definizione, Fra le manifestazioni troviamo il cartellone estivo 2024, Cittàslov international, eventi culturali, musicali, teatrali, sportivi, tradizionali e di spettacolo, presentazione di libri e le rassegne Sagra Uva, Cantine & Cortili, feste patronali, eventi natalizi.

Il bando qui: https://tinyurl.com/5n7ds3tn