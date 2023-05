Il Comune di Città Sant'Angelo cerca appartamenti e abitazioni da prendere in affitto per scopi sociali

Il Comune di Città Sant'Angelo ha pubblicato una manifestazione d'interesse al fine di reperire appartamenti e abitazioni da prendere in affitto per scopi sociali. Fino al 16 maggio, infatti, i proprietari di abitazioni che rispondono ai requisiti richiesti nella manifestazione d'interesse, potranno inviare la loro candidatura indicano tutta la documentazione richiesta riguardante l'immobile. L'obiettivo, spiega il sindaco Matteo Perazzetti da noi contattato, è quello di avere a disposizione un maggior numero di alloggi da poter cedere a persone e famiglie in grave difficoltà economica e rimaste senza una casa. L'iniziativa è stata proposta dall'assessore e vicesindaco Lucia Travaglini. Il contratto sarà direttamente stipulato dal Comune con il proprietario dell'immobile o appartamento in questione, che dunque non potrà avere problemi d'insolvenza.

La durata del contratto e la posizione dell'alloggio faranno parte dei requisiti per scegliere le varie strutture. Tutte le informazioni sono disponibili nell'albo pretorio del Comune di Città Sant'Angelo. Il sindaco Perazzetti ha commentato:

"Si tratta di un progetto per reperire case da poter affittare a persone con disagio sociale, che perdono le proprie abitazioni. Un progetto voluto dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali, e l'obiettivo è evitare situazioni che sono piaghe per la nostra società. L'amministrazione comunale investe e continuerà a investire sulle politiche sociali, per creare quel cuscinetto e quel sistema di tutela per garantire a tutti, anche in momenti di forte difficoltà, di avere una propria abitazione e la propria dignità."