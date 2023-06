Coalizione civica e Sinistra Italiana sull'inchiesta in Comune: "Le parole di Masci alimentano dubbi e suscitano perplessità"

«La conferenza stampa del sindaco Masci, invece di chiarire le numerose zone d'ombra, alimenta dubbi e suscita perplessità! L'imbarazzo/ il disagio dimostrato dal sindaco nel dare la sua versione dei fatti, lascia oltremodo basiti e increduli, sollevando un senso profondo di sfiducia».

È quanto si legge in una nota di Coalizione Civica per Pescara e Sinistra Italiana Pescara riguardo all'inchiesta che in Comune ha portato all'arresto di 4 persone.

«È davvero possibile che, se dimostrato dalla magistratura, tutto ciò sia potuto accadere sotto lo sguardo cieco di chi dovrebbe governare e tutelare i cittadini?», si chiedono Coalizione Civica e Sinistra Italiana, «o sapevano e hanno taciuto, e in tal caso è un atto gravissimo, o non sapevano dimostrando in tal modo di non aver alcun controllo sull'attività amministrativa del Comune. Qualunque sia la risposta vi è una sola e unica via percorribile per ridare dignità a una città ferita: dimissioni del sindaco e della giunta e ritorno immediato al voto! L'avviso di garanzia, pur non essendo prova di colpevolezza, ci dà comunque il senso di un potenziale sistema distorto, privo di trasparenza, spregiudicato e totalmente discrezionale, con cui la politica di questo centrodestra continua a gestire la cosa pubblica. In tale drammatico frangente, Coalizione civica e Sinistra Italiana sono vicine ai cittadini pescaresi e sono pronte a costruire una valida alternativa insieme alle altre forze progressiste per tornare al voto, restituendo la parola ai cittadini pescaresi che meritano di essere amministrati in bel altro modo. Facciamo appello in primis al Partito Democratico e al Movimento 5 stelle, ma in generale a tutte le forze progressiste della nostra regione: incontriamoci per costruire fin da ora una proposta politica di centrosinistra, che rimetta al centro ambiente lavoro e diritti».