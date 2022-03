Città Sant'Angelo: nuova vita per l'area ex mercato del fiore grazie all'accordo fra Comune e Provincia

L'area ex mercato del fiore di Città Sant'Angelo tornerà a vivere grazie all'accordo stipulato fra Comune e Provincia. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale angolana spiegando che è stata modificata una vecchia convenzione del 2007 per la gestione dell'area sulla Lungofino, che permetterà di eliminare il degrado e l'abbandono presenti ormai da più di 10 anni, con una contestuale messa in sicurezza. L’area prevedeva una parte riservata a strutture sportive e dove il Comune ha costruito un campo da calcetto e una parte a utilizzo turistico dove era stato creato un piazzale con destinazione camperaggio.

La Provincia invece, da parte sua, costruì una struttura per l’accoglienza dei ragazzi autistici che, nonostante i buoni propositi, non è mai andata in funzione. Il sindaco Matteo Perazzetti ha spiegato che l'idea è proprio quella di modificare l'area del parcheggio con destinazione turistica in destinazione sportiva, avviando bandi per le associazioni che intendono fare investimenti importanti, avendo anche l'opportunità di recuperare quella struttura che oramai è in stato di abbandono e vandalizzata per poter partecipare al Pnrr per costruire una struttura di accoglienza per il Progetto “Dopo di Noi” grazie al progetto in ambito sociale di cui Spoltore è capofila, e in cui è coinvolta la Provincia stessa, il Comune di Città Sant’Angelo tramite i suoi servizi sociali e l’Abruzzo Autismo Onlus sempre in prima linea.

"Mi preme ringraziare il presidente della Provincia Ottavio De Martinis e il consigliere Antonio Romano che con entusiasmo e in maniera favorevole ha risposto alla nostra richiesta che permetterà di restituire sicurezza a un’area che negli ultimi anni era stata protagonista del degrado di quella zona”.