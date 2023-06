Anche a Città Sant'Angelo tolleranza zero per le discariche abusive: installate le fototrappole

Anche a Città Sant'Angelo l'amministrazione comunale dichiara guerra alle discariche abusive. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti spiegando che il Comune ha provveduto ad installare una serie di fototrappole oltre quelle già presenti, per stanare e multare coloro che abbandonano rifiuti di ogni genere in strada o in aree verdi.

"In questi mesi sono state installate in alcune zone del nostro territorio diverse fototrappole che in questi giorni sono al vaglio della nostra polizia municipale per identificare chi continua in maniera incivile a sporcare il nostro territorio. Alle persone che saranno trovate in violazione sarà elevata una salata multa oltre che essere denunciate. Ringrazio il comandante Marzuoli e tutti gli uomini coinvolti nell’indagine".

Anche a Montesilvano e Pescara, le amministrazioni comunali da tempo contrastano il fenomeno dell'abbandono di rifiuti con telecamere e fototrappole nascoste nei punti dove spesso vengono create vere e proprie discariche abusive.