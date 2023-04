A Città Sant'Angelo attiva la carta digitale dei servizi sociali dell'ambito distrettuale metropolitano

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha fatto sapere di aver attivato la carta digitale dei servizi sociali, per il progetto dell'ambito distrettuale 16 con capofila Spoltore di cui fanno parte i comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore

La carta dei servizi sociali rappresenta per i cittadini uno strumento di facile consultazione volto a dare un quadro completo e preciso rispetto ai servizi sociali comunali. Essa si pone come un “ponte” tra l’Amministrazione comunale che eroga i servizi e il cittadino. Previsto uno sportello di consulenza e assistenza in ogni comune dove si avrà accoglienza, primo intervento, analisi della domanda del cittadino/utente valutazione del bisogno del singolo e segnalazione dei casi ai servizi di competenza, attivazione delle risorse territoriali per assistenza domiciliare anziani e disabili, Adi, integrazione scolastica, trasporto disabili, servizio socio psico pedagogico scolastico.

Tanti gli ambiti di competenza: dagli asili nido, agli affidi, ai servizi antiviolenza fino ai centri di aggregazione giovanile, assistenza anziani, centri famiglia e servizi psicosociali per i minori. Il sindaco Matteo Perazzetti:

"La carta rappresenta per i cittadini uno strumento di facile consultazione volto a dare un quadro completo e preciso rispetto ai servizi sociali comunali. Tale Carta si pone come un “ponte” tra l’amministrazione comunale che eroga i servizi ed il cittadino". Per tutti i dettagli: https://comune.cittasantangelo.pe.it/wp-content/uploads/2023/03/CARTA-DIGITALE-DEI-SERVIZI-SOCIALI-DEL-COMUNE-DI-CITTA-S.-ANGELO.pdf