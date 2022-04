Inaugurate a Città Sant'Angelo quattro nuove aule dell'istituto Fabbiani [FOTO]

Sono state inaugurate ieri 21 aprile con una cerimonia ufficiale le nuove aule realizzate nel plesso scolastico dell'istituto Fabbiani di Città Sant'Angelo. Alla cerimonia ha partecipato anche il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Si tratta di uno spazio aggiuntivo realizzato grazie a fondi del Ministero, come spiega il sindaco angolano Matteo Perazzetti che ha commentato:

"Oggi amministrare è difficile ma questo non deve scoraggiare, fare buona amministrazione significa cogliere tutte le occasioni che lo Stato ci da. Oggi abbiamo dato ulteriori spazi ai nostri studenti per farli crescere all’interno di una scuola migliore." Intanto, sempre a Città Sant'Angelo, è arrivato l'ok del genio civile dopo i controlli effettuati in merito alla progettazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di un altro istituto scolastico angolano, lo Spaventa. La questione dell'avvio dei lavori era stata al centro del dibattito politico con lo stesso sindaco Perazzetti ed i rappresentanti d'istituto che chiedevano lo sblocco rapido dell'iter burocratico per i lavori considerando i disagi vissuti dagli studenti, con alcune classi che erano state costrette ad essere spostate in altre sedi.