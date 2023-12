Città Sant'Angelo sarà la sede dell'assemblea generale di Cittàslow International

Importante riconoscimento e appuntamento per Città Sant'Angelo nel 2024. La città angolana, infatti, è stata scelta come sede dell'assembela generale di Cittàslow International prevista per la fine del mese di giugno del prossimo anno. Saranno presenti oltre 400 delegati e dirigenti provenienti da 33 Paesi del mondo. A farlo sapere il sindaco Matteo Perazzetti che si è detto entusiasta per la scelta fatta dall'organismo che ha riunito i suoi vertici, in questi giorni, in Turchia. L'evento durerà 3 giorni.

Dall'Islanda al Sudafrica, dal Giappone al sudamerica, sarà un'occasione unica per Città Sant'Angelo per diventare una vetrina internazionale e far vivere ai delegati partecipanti un'esperienza unica, un momento di scambio culturale, sociale ed economico importantissimo.

Il movimento Cittaslow è nato nel 1999 dall’intuizione di Paolo Saturnini, allora Sindaco di Greve in Chianti, fatta propria dai Sindaci delle città di Bra Francesco Guida, di Orvieto Stefano Cimicchi e di Positano Domenico Marrone, e accolta da Carlin Petrini, Presidente di Slow Food. L’obiettivo era ed è quello di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al governo delle città, applicando i concetti dell’ecogastronomia alla pratica del vivere quotidiano.