Ciavattella (Pd) sugli incendi nella ditta di Città Sant'Angelo: "Convocata la commissione regionale, intanto il sindaco agisca"

La consigliera comunale di Città Sant'Angelo, del Partito Democratico Catia Ciavattella fa sapere che il consiglio regionale, in particolare il presidente della commissione permanente "Territorio, Ambiente e infrastrutture" ha accolto la richiesta del consigliere Antonio Blasioli di inserire all'ordine del giorno un punto sugli incendi nella ditta di rifiuti a Piano di Sacco. Nell'ultimo mese infatti sono ben tre gli incendi che hanno interessato la ditta. La commissione è convocata per il 30 novembre alle ore 15. Saranno presenti fra gli altri e saranno ascoltati l'assessore regionale Nicola Campitelli, il sindaco Matteo Perazzetti, i rappresentanti dell'azienda Terra Verde, e i rappresentanti di Arta, asl e servizio rifiuti.

"Si tratta di una convocazione importante per il nostro territorio dalla quale ci aspettiamo una risposta solutoria immediata ed adeguata, visto che in neppure un mese si sono verificati presso lo stabilimento di stoccaggio e smaltimento rifiuti in questione, ben tre principi di incendio ed è doveroso che siano scongiurate ulteriori situazioni di pericolo. Abbiamo esaminato attentamente la determinazione del 15 novembre adottata dal Servizio gestione rifiuti e bonifiche del dipartimento “Territorio-Ambiente” e ci sentiamo di dire che, nelle more di tutti gli approfondimenti tecnici e indagini del caso, la misura adottata, peraltro su iniziativa della stessa ditta, della sospensione dei materiali in ingresso, garantendo la sola attività di smaltimento del materiale in fase di caratterizzazione e del materiale presente presso l’impianto, probabilmente non è sufficiente per contenere l’emergenza, visto quanto è nuovamente accaduto il 21 novembre scorso. Confidiamo, pertanto, nella massima collaborazione di tutte le istituzioni e organi preposti di fornire notizie in merito alle eventuali iniziative ed ai provvedimenti assunti a tutela della pubblica e privata incolumità e all’Arta di conoscere gli esiti dei campionamenti di aria prelevati a seguito degli eventi occorsi presso l’impianto interessato."

La consigliera poi interviene sul sindaco Perazzetti:

"Restiamo anche noi in attesa di conoscere le iniziative e i provvedimenti assunti dal nostro sindaco Matteo Perazzetti. Lo stesso in una recente diretta per fare il punto sugli incendi ha parlato di “una situazione critica” e di un’attività che dovrebbe essere immediatamente sospesa perché “fatta soprattutto senza i livelli di sicurezza”; allora, ascoltate le sue dichiarazioni, agisca il sindaco di conseguenza e valuti, in attesa di ulteriori iniziative degli organi sovracomunali, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare tale situazione di emergenza e non si limiti a rimettere la questione a terzi; visto il contenuto apodittico delle sue esternazioni pubbliche non dovrebbe avere troppi problemi a motivarla."