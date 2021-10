Consegnati con una cerimonia all'Aurum i Ciattè e Delfini D'Oro 2021: i nomi dei premiati [FOTO]

Si è tenuta ieri 10 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Cetteo patrono della città, la cerimonia di premiazione e consegna dei Ciattè e Delfini d'Oro, le onorificenze che come da tradizione vengono assegnate a personalità, individuate dal comitato dei saggi, che si sono distinte per l’impegno nella cultura, nel sociale, nell’economia e nello sport e che hanno portato in alto il nome di Pescara in Italia e nel mondo. La cerimonia si è tenuta nella sala D'Annunzio dell'Aurum, alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, della giunta e del consiglio comunale riunito in seduta solenne.

Masci in apertura della cerimonia ha dichiarato:

"Essere e sentirsi pescaresi si può declinare in molti modi. Si può nascere a Pescara oppure la si può scegliere per viverci, ma si può anche portare nel mondo con orgoglio l’appartenenza alla nostra comunità. I riconoscimenti civici del Ciattè e del Delfino d’oro sono appunto un simbolo del legame tra la città e i cittadini, è una sottolineatura all’identità e un premio all’impegno e ai traguardi raggiunti. Un premio alle nostre eccellenze, quindi, di cui andiamo fieri nella misura in cui uomini e donne vanno fieri delle radici pescaresi. I loro successi sono un po’ i successi di tutti"

Il presidente Antonelli evidenzia la grande considerazione che i personaggi premiati hanno ottenuto in campo professionale e nella vita, che vivono la nostra comunità e il nostro territorio. Il riconoscimento lo ricordiamo è stato istituito nel 2003 Durante la cerimonia il soprano Chiara Tarquini ha eseguito alcuni brani accompagnata al pianoforte dal docente del conservatorio e concertista Raffaele Di Berto.

I nomi delle personalità premiate per l'edizione 2021 sono: Ciattè d’oro alla memoria a Vittorio Maturo (sport), Claudio Palma (cultura), Enrico Summonte (cultura), Guido Giancaterino (cultura). Ciattè d’oro a Luca De Meo (economia), Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta (cultura), padre Guglielmo Alimonti (sociale), Uberto Crescenti (cultura), Pierluigi Lelli Chiesa (medicina) ,Franco Danelli (economia e sociale). Delfino d’oro a Gaetano Paludetti (medicina), Giuseppe D’Altrui (sport), Marco D’Altrui (sport). Menzione speciale Alessandro Di Rocco e Domenico Alferj (pilota di elicottero e pilota di Canadair intervenuti per spegnere l’incendio alla Pineta dannunziana del I agosto). La cerimonia è stata trasmessa in diretta web sul canale Youtube del Comune di Pescara .