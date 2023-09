La Cgil si ritrova all'auditorium Cirelli in un incontro aperto alla cittadinanza

La Cgil di Pescara si ritrova all'auditorium Cirelli in un incontro aperto alla cittadinanza. All'Attivo dei Quadri e dei delegati del sindacato, che si terrà mercoledì 20 settembre a partire dalle ore 9:30, potrà infatti partecipare anche la società civile. Studenti, lavoratori e pensionati saranno cioè chiamati "a dare senso pieno alla democrazia partecipata", come si legge in una nota.

"La Cgil - prosegue il comunicato - ha avviato una fase di mobilitazione, nazionale e territoriale, contro le politiche socio economiche messe in campo dagli ultimi governi, per ottenere risposte e soluzioni concrete alle difficoltà crescenti e al disagio crescente di gran parte della gente. In queste settimane è impegnata in una campagna di informazione e di preparazione in vista della manifestazione organizzata da tante associazioni e movimenti, e tra queste la Cgil, per il 7 ottobre a Roma. “Sulla Via Maestra, insieme per la Costituzione”, questo il titolo dell’evento che richiamerà a Roma centinaia di migliaia di persone. In questi giorni tante le assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio".

Salario, lotta all’evasione fiscale, precarietà lavorativa, pensioni, stato sociale, sanità, sostenibilità ambientale e politiche per l’occupazione sono i temi che saranno discussi insieme ai cittadini. "Una fase di mobilitazione per costruire insieme un futuro rispondente ai principi della nostra carta costituzionale", conclude la Cgil di Pescara.