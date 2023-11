Una cerimonia in Comune per ricordare i consiglieri comunali deceduti

Anche il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha partecipato alla cerimonia organizzata nella sala consiliare del Comune di Pescara per ricordare i consiglieri comunali deceduti. L'iniziativa è stata promossa dall’associazione consiglieri comunali emeriti di Pescara, presieduta da Mario Sorgentone. De Martinis ha dichiarato:

Un momento di riflessione sui valori della partecipazione e della virtù civica, lasciati in eredità da coloro che si sono nobilmente impegnati per la crescita e lo sviluppo della città. Una giornata che si è aperta con la santa messa officiata dall’arcivescovo Tommaso Valentinetti presso la chiesa di Sant'Andrea, seguita da una lectio magistralis tenuta dal professore di diritto costituzionale dell’università di Teramo, Enzo Di Salvatore sul tema “Costituzione, Ambiente, Partecipazione”. Unitamente al sindaco di Pescara Carlo Masci e a Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, ho portato i miei saluti ai familiari dei consiglieri deceduti, evidenziando quanto il lavoro pregresso di chi ci ha preceduto, sia stato indispensabile per godere delle conquiste di cui noi tutti beneficiamo oggi.

Durante la cerimonia sono state consegnate pergamene ricordo ai familiari dei consiglieri deceduti, alla presenza di molti studenti delle scuole.

"Un momento emozionante che ha avuto come testimonial il tenore Mazzocchetti Piero, sfociato nella proposta del presidente Sorgentone di unificare, già dal prossimo anno, la giornata del ricordo coinvolgendo anche le città di Montesilvano e Spoltore, idea accolta con grande piacere da tutti noi"