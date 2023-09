Elezioni regionali, Nuovo tavolo per costruire la grande alleanza del centrosinistra, Marinelli (Pd): "Dialogo aperto con tutti"

Nuovo tavolo per trovare l'accordo e creare una grande coalizione in vista delle prossime elezioni regionali. Ad annunciarlo è il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli. Un tavolo dove protagonista è “un dialogo aperto con tutte le forze che fanno parte di questo progetto”, sottolinea ribadendo il nome del capogruppo regionale del partito Silvio Paolucci come possibile candidato. “Una proposta di candidatura molto forte”, sottolinea.

“È utile ribadire mentre siamo impegnati, con serietà e responsabilità, nella definizione del progetto di ampia coalizione che dovrà contrapporre le forze progressiste alla destra di Marsilio, che la posizione del Partito democratico abruzzese rispetto a quella espressa unitariamente nell'ultima direzione, non è cambiata di una virgola”, aggiunge Marinelli.

“Anche rispetto ad alcune ricostruzioni di stampa, ribadiamo che Il Pd è al lavoro, unito, attraverso il suo segretario, che rappresenta e ascolta tutte e tutti, a partire dalle principali articolazioni politiche (assemblea e direzione, sempre nella loro composizione integrale) e dai rappresentanti istituzionali”, conclude.

Molte le forze politiche e civiche che potrebbero far parte del "Patto per l'Abruzzo" a cominciare dal Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Tutto comunque è ancora da definire.