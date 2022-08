La denuncia del centrosinistra: "Niente sfalcio in troppi terreni comunali, l'incendio della pineta non ha insegnato nulla"

“Ad un anno dal terribile incendio della pineta, ci sono ancora troppi terreni comunali che stanno ancora aspettando il primo intervento di sfalcio del 2022, e temiamo che questo sia un segnale che la guardia non sia stata alzata a sufficienza”. Il primo anniversario del terribile incendio che ha devastato la riserva dannunziana è per i consiglieri comunali del centrosinistra l'occasione per fare il punto e tornare a denunciare il mancato sfalcio in diverse zone. Tema su cui, ricordano

Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli, hanno presentato un'interrogazione in consiglio comunale “e la risposta della giunta non ci ha per nulla sodisfatto”, chiosano. “Si continua a dare la colpa all’avvenuta scadenza dell’appalto, in vista della quale però c’era tutto il tempo, e c’era anche il dovere, di non arrivare in così grave ritardo – incalzano i consiglieri comunali - . Fra l’altro ci sono stati casi, come ai Colli, dove è stata la Asl a imporre al Comune di fare il proprio dovere per prevenire rischi sanitari. Una situazione che andava prevenuta anziché rincorrere le emergenze. E non tranquillizza neppure la situazione di molti terreni privati, tema sul quale abbiamo chiesto una seduta della commissione di controllo e garanzia, nella quale è emerso che anche nella zona attorno alla Pineta le difficoltà nel far rispettare le regole sono quotidiane. Occorre più fermezza e occorreva anche nei mesi scorsi, ci auguriamo che i ritardi di quest’anno non si ripetano più”.