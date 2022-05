Catalano (Pd) sui lavori nelle scuole Michetti e Croce: "Il pressing sulla giunta è servito, ma ancora troppe incompiute"

Il pressing sulla giunta Masci per i lavori nelle scuole Michetti e Croce è servito, ma restano ancora tante incompiute e clamorosi fallimenti del centrodestra. A dirlo la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano, che commenta l'annuncio del vicesindaco Santilli per la riapertura a settembre dei plessi scolastici in via del Circuito e in via Scarfoglio dove sono aperti i cantieri per la riqualificazione e messa a norma sismica:

"Il pressing dei genitori e degli insegnanti, di cui come centrosinistra ci siamo fatti costantemente portavoce, porta risultati, e l’annuncio sulla prossima riapertura delle scuole Michetti e Croce ne è una prova. Purtroppo senza questo pressing il risultato sarebbe stato diverso, e in ogni caso non può cambiare di una virgola il pesante giudizio sulla inefficienza di questi ultimi anni sul fronte dell’edilizia scolastica dal punto di vista della pianificazione politica e istituzionale.

Non dimentichiamo il disastro delle aule bunker di Borgomarino e della scuola Illuminati, non dimentichiamo la testardaggine sulla demoricostruzione di via del Concilio e la successiva bocciatura dal ministero, e soprattutto non dimentichiamo il vuoto pneumatico su via Monte Siella, l’unica scuola pescarese che resta chiusa e senza alcuna soluzione concreta. "

Il progetto della giunta Masci, conclude la Catalano, non risolveva neppure tutti i problemi ed è finito in fondo alla graduatoria ministeriale rendendone quasi impossibile il finanziamento:

"È il momento di una nuova stagione sull’edilizia delle nostre scuole e questa giunta ci sta facendo perdere una marea di opportunità”.