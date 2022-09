No al caro-tariffe nelle mense scolastiche: il consiglio comunale approva

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato la proposta del centrosinistra con cui si chiederà alla giunta Masci di recedere dall'azzeramento della compartecipazione del Comune al costo delle mense scolastiche, perché tale decisione rischierebbe di far crescere le tariffe anche del 75%. Ora la giunta dovrà valutare con gli uffici come agire.

«La delibera approvata nel 2021 dalla giunta Masci scarica interamente sulle famiglie il costo delle mense, azzerando a partire dal 1° gennaio 2023 la compartecipazione pubblica del 50% e del 26% sul costo dei singoli pasti (a seconda delle fasce Isee) che finora ha mantenuto in basso le tariffe – ha spiegato il capogruppo del Pd Piero Giampietro – Una decisione insostenibile per le famiglie e che a gennaio rischia di spingere il costo delle mense fino a 130 euro al mese per ogni bambino rispetto ai 74 attuali per chi paga la tariffa piena, e dai 37 ai 75 euro al mese per la tariffa ridotta. Colpa dell’aumento del costo di ogni singolo pasto deciso dalla giunta, ma anche della decisione di ritirare la compartecipazione del Comune, che in questi anni ha invece consentito di tenere basse le tariffe».

Il servizio mensa, hanno aggiunto ii consiglieri Stefania Catalano e Marco Presutti, «è parte integrante dell’educazione dei bambini e sarebbe molto grave se le famiglie fossero costrette a ritirare i bambini dal tempo pieno a causa dei costi lievitati». Con questo ordine del giorno, l'assise civica chiede al sindaco e alla giunta di rivedere questa decisione, valutando anche la possibilità di introdurre ulteriori scaglioni Isee e di introdurre riduzioni per le famiglie che hanno contemporaneamente più bambini iscritti a mensa, in linea con quanto già avviene per gli asili nido comunali.