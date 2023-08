Giampietro (Pd) sul caro mense: "Centrosinistra e genitori primo dietrofront della giunta Masci"

Centrosinistra e genitori ottengono il primo dietrofront della giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Masci riguardo al caro mense scolastiche.

Come segnala Piero Giampietro, capogruppo del Pd in consiglio comunale, sarà infatti reintrodotto «il contributo, eliminato dalla giunta Masci, con cui il Comune di Pescara ha sempre garantito il contenimento delle tariffe per le mense scolastiche, e al tempo stesso arriveranno le agevolazioni per le famiglie che hanno più figli iscritti a mensa e sarà introdotta almeno una nuova fascia Isee che tuteli la cosiddetta classe media».

Poi l'esponente democratico, primo firmatario della mozione approvata dall’intero consiglio, così commenta: «Sono i risultati più rilevanti ottenuti in consiglio comunale dal centrosinistra, dopo la battaglia condotta assieme a decine di genitori contro gli aumenti abnormi delle tariffe delle mense scolastiche decisi dal centrodestra. Chiedere a una famiglia monoreddito di pagare più di 6 euro a pasto per la mensa scolastica dei propri figli vuol dire vivere su un altro pianeta, la scuola a tempo pieno non può diventare una scelta d’élite. Abbiamo condotto una battaglia dura per tutelare le fasce più deboli e la classe media, ovvero la grande maggioranza delle famiglie dei circa 3.500 bambini che usufruiscono del tempo pieno nelle scuole dell’infanzia e primaria, e anche per evitare che il prevedibile crollo delle iscrizioni avesse conseguenze sull’occupazione delle 120 lavoratrici del servizio mensa. Ora però, dopo la marcia indietro del centrodestra favorito anche dalla mobilitazione dei genitori, c’è bisogno che arrivino le delibere che mettano nero su bianco gli impegni assunti ieri in consiglio comunale. Continueremo la nostra battaglia per evitare che il 2024 sia l’anno del salasso».