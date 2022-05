Carenza di medici di base, il senatore D'Alfonso chiede l'intervento del ministro Speranza

Carenza dei medici di base nei Comuni del pescarese: il senatore Luciano D'Alfonso (Pd) si appella al ministro Roberto Speranza perché intervenga immediatamente lamentando soprattuto il fatto che a soffrire sono soprattutto anziani e fragili costretti a spostarsi nei Comuni limitrofi anche solo per fare una ricetta. I Comuni cui fa riferimento D'Alfonso sono Salle, Sant'Eufemia e Caramanico che sono senza medico: dal 1 maggio quello che c'era è andato in pensione. Il senatore a Speranza con un atto di sindacato ispettivo (numero 3-03320 pubblicato lo scorso 11 maggio nella seduta 431) al ministro ha chiesto “quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini l’effettivo diritto all’assistenza sanitaria, e in particolare, a quelli dei territori”.

Se il medico per i tre Comuni manca, a Caramanico, riferisce D'Alfonso, anche quello convenzionato, prossimo anche lui alla pensione, sta per raggiungere il numero massimo di assistiti il che vuol dire che buona parte della popolazione non avrà neanche lui come riferimento. “I cittadini di questi territori – sottolinea D’Alfonso nella sua interrogazione – per via dell’età media avanzata si trovano peraltro in condizione di maggiore fragilità. Per risolvere in modo strutturale il problema della carenza dei medici ho chiesto al ministro Speranza anche se intenda adottare misure attraverso la previsione di incentivi e tramite il coinvolgimento dei livelli territoriali interessati, non solo per i tre comuni montani, ma per l’intero Abruzzo dal momento che sono state individuate, per il 2022, ben 170 carenze per l’intera Regione, di cui 31 per l’azienda Usl Pescara”.