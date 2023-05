In estate via ai lavori per il palazzetto dello sport di via Di Girolamo e per il bocciodromo di Zanni

Ci sono voluti due bandi, i secondi espletati subito dopo le mancate risposte arrivate ai primi, ma alla fine per la costruzione palazzetto dello sport di via Di Girolamo e per il Bocciodromo di via Alberto Dalla Chiesa le risposte sono arrivate. Lo specifica l'assessore comunale Patrizia Martelli dopo la diffusione della notizia dell'esito dei primi due procedimenti. Le nuove indizioni hanno portato a quattro offerte per il plesso sportivo e tre per il bocciodromo di Zanni. Fatti gli affidamenti, assicura Martelli, i lavori partiranno con gli stessi previsti già in estate.

“Le procedure d’appalto vanno regolarmente avanti – spiega -. La commissione ora si riunirà per iniziare a valutare i progetti tecnici. Tradotto: l’amministrazione comunale spenderà senza problemi i fondi derivanti dal pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza, senza alcuno stop”.

“Parliamo di due progetti strategici e di grande rilevanza, finanziati con fondi del piano, sui quali l’amministrazione comunale ha investito risorse e aspettative perché Pescara, con le mille società sportive che vivono il territorio, ha bisogno di nuove strutture – aggiunge l'assessore comunale – e poi francamente non comprendiamo quali potevano essere gli elementi ostativi rispetto al bando di gara. Tant’è: le procedure di affidamento dei due appalti sono in corsa. Siamo un passetto più avanti per la gara inerente al Bocciodromo: la seconda indizione della gara d’appalto si è chiusa lo scorso 30 marzo, il Comune ha ricevuto 3 offerte per le quali gli uffici hanno già concluso l’esame della documentazione amministrativa senza rilevare problemi – sottolinea -. Ora la commissione di gara dovrà riunirsi nuovamente in seduta riservata per la valutazione tecnica dei progetti. Sempre il 30 marzo scorso sono scaduti i termini per la seconda indizione della gara per la costruzione del nuovo Palazzetto dello sport in via Di Girolamo: sono arrivate 4 offerte; appena ieri, il 26 aprile, si è svolta la prima riunione del seggio per l’esame della documentazione amministrativa e la seduta si è conclusa con un soccorso istruttorio, ovvero con la richiesta di documentazione integrativa. Se tutto andrà bene, prima dell’inizio dell’estate potremo procedere con l’apertura regolare dei cantieri”.