Fiorilli interviene sul caso del canile a Pescara: "Convocare una seduta della commissione sanità"

Il vicepresidente del consiglio comunale, Berardino Fiorilli, commenta le polemiche scoppiate sull’annunciata chiusura del canile di Pescara: “Se davvero si vuole comprendere la vicenda del canile di Pescara e le ragioni della sua chiusura, senza alcuna strumentalizzazione politica, si convochi una seduta della commissione sanità invitando proprio l’azienda sanitaria che ne ha ordinato la chiusura con lo spostamento di tutti gli animali custoditi all’interno. Sarà direttamente il settore veterinario della Asl a spiegare le cause che ormai impongono tale provvedimento che il Comune di Pescara aveva anche anticipato cercando di realizzare una nuova oasi su un terreno privato, situato a Spoltore, e donato alla pubblica amministrazione. Salvo scontrarsi contro il muro oppositivo eretto dalla sinistra”.

Questa dunque la proposta dell'ex vicesindaco, che aggiunge: “Lo stupore e il clamore che si sta tentando di generare intorno all'annuncio di chiusura del canile di via Raiale è direttamente proporzionale al disimpegno e alla scarsa attenzione avuta verso il mondo animale in questi ultimi anni dalle stesse persone che oggi alimentano il fuoco della critica. Le problematiche di quel canile sono note a tutti da anni, così come è noto che quel sito è assolutamente inidoneo a ospitare un ricovero per animali (chi non ricorda la strage di cani a seguito dell'inondazione del fiume Pescara?), ragion per cui nessuna amministrazione ha investito nella costruzione di un nuovo canile in quel sito”.

Le alternative infatti, data la grande urbanizzazione della città, erano "davvero poche – evidenzia il vicepresidente del consiglio – ma, quando si è trovata una soluzione concreta, ottima e definitiva, ovvero il terreno donato al Comune di Pescara dall’imprenditore Kilghren, i finti amici degli animali hanno tirato fuori ragioni capziose e insussistenti per impedirlo, ragioni utili solo a fare un'opposizione distruttiva, non solo contro la nostra maggioranza al governo ma anche e soprattutto contro il benessere degli animali. Così come è noto che la chiusura del canile di via Raiale è stata una scelta obbligata a seguito delle determinazioni assunte dal settore veterinario della Asl pescarese, che chiedo, a questo punto, di ascoltare in commissione sanità".