Campitelli (Lega) annuncia 63 milioni per l'impiantistica a sostegno dell’economia circolare

L’assessore ai rifiuti e all’energia, Nicola Campitelli, annuncia che il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha assegnato alla Regione Abruzzo 63 milioni di euro per tre differenti impianti a sostegno dell’economia circolare.

"Questo riconoscimento - continua Campitelli - è il risultato del grandissimo lavoro svolto dal territorio, dai sindaci, dai responsabili delle società e dagli uffici della Regione che ringrazio per l’attività profusa e per la passione che hanno speso che ci porta a essere la seconda Regione italiana in assoluto per assegnazioni di risorse Pnrr. Questo è motivo per me di grande orgoglio e soddisfazione perché, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo risposto a un bando nazionale “aperto” in competizione con strutture ben più attrezzate e competitive. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra che premia sempre se viene accompagnato dalla passione e dalla competenza”.

Poi Campitelli conclude: “L’economia circolare si attua con un’impiantistica moderna e sicura e oggi la Regione Abruzzo ha compiuto un grande passo in avanti verso un modello economico e gestionale dei rifiuti all’avanguardia. In quest’ultimo anno di legislatura stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che ci ha visti impegnati a stretto contatto con i territori per ascoltare le istanze e programmarle sulla base di risorse certe e non di false promesse”.